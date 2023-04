TMW Radio - Impallomeni: "Col Napoli spuntato un Milan in grande spolvero: è passato con merito"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della giornata di campionato.

Napoli vicino al trionfo:

"Spalletti si merita questo trionfo dopo tanta gavetta. Ormai ci siamo, è davvero fatta. E' sfuggita l'occasione di confermarsi in Europa ma è spuntato un Milan in grande spolvero, che è passato con merito. Il Napoli ha rallentato nel momento meno adatto, avrebbe potuto dire la propria in Champions ma è uscito fuori il Diavolo. Ora però si è ripreso. Dopo Maradona, Giordano, Careca, dopo 33 anni è tornato a colpire il Napoli".