TMW Radio - Impallomeni: "Conte? Forse si lascia aperta la pista Premier. Ma Napoli può essere adatta"

Antonio Conte fa parlare di sè. L'allenatore italiano negli ultimi mesi è stato affiancato alla panchina del Milan come possibile post Pioli se le strade dei rossoneri dovessere separarsi da quelle del tecnico di Parma. Oggi Conte ha rilasciato un'intervista al Telegraph e ha parlato del suo futuro: una scelta non casuale quella del destinatario dell'intervista secondo Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista che, come di consueto, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nella trasmissione Maracanà.

Le parole di Impallomeni su Antonio Conte: "Di solito quando uno fa l'intervista si sceglie l'interlocutore. Se ha scelto il Telegraph forse è perchè si lascia aperta la pista Premier. C'è uno United in difficoltà, Conte è un top manager e ci possono essere delle possibilità per lui. Ha anche denunciato che fosse lui la prima scelta in Nazionale per il post-Mancini". Poi Impallomeni ha aggiunto: "Ha avuto dei contatti con dei club in Italia e non solo, come caratteristiche di rosa e le ambizioni dei presidente, Napoli potrebbe essere adatta. Anche perché ADL non ha mai nascosto che vuole vincere la Champions. E avrebbe meno pressioni rispetto ad altri club più importanti".