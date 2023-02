TMW RADIO - Impallomeni: "Conte vuole tornare in Italia. Poi se sarà Milan, non lo so"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni Ospiti: Impallomeni:" Conte tornerà in Italia con progetto di rilievo"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato di Roma e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Conte può andare al Milan?

"Credo che il suo desiderio sia quello di tornare in Italia. Poi se sarà Milan, Roma o altro non so. Questo è stato un anno doloroso e sfortunato. Lui vive per la vittoria, ma è stato anche segnato dalle morti di Ventrone e Vialli. Il suo desiderio è quello di tornare in Italia. Per me Conte tornerebbe anche tagliandosi lo stipendio. Vuole sposare un nuovo progetto qui. Non credo si sposerebbe bene con la filosofia del Milan comunque".