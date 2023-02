TMW Radio - Impallomeni controcorrente: "Io penserei già al Monza"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A parlare della giornata di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, col Tottenham è la partita verità?

"Io penserei già al Monza. Deve essere serena per questo impegno, non mi complicherei la vita in Champions. Sono un bell'obiettivo, ma deve pensare al campionato e a non perdere il posto Champions".