TMW Radio - Impallomeni: "Corsa Champions un testa a testa, decisivi gli scontri diretti"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole:

In questa corsa Champions chi vede meglio?

"Sarà un testa a testa. Sarà una corsa discontinua. La Roma nelle ultime 4 partite mi è piaciuta molto per solidità. Ha la testa poi, ma non so se è in vantaggio sulle altre. Lì sono tutte discontinue e saranno decisivi gli scontri diretti".