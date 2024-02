TMW RADIO - Impallomeni: "Credo che il Milan possa cambiare. Valuto Pioli a fine ciclo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato dell'attualità in casa Milan dopo l'importante vittoria contro il Napoli soffermandosi soprattutto sul sempre più incerto futuro di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, giusto rivalutare la posizione di Pioli dopo questi risultati?

"A Pioli sta dicendo male per il fatto che Inter e Juve stanno andando molto forte. E' un attimo rientrare in corsa e anche allontanarsi. Credo che il Milan possa cambiare. La stima per Pioli è immutata, ma quando lo valuto, valuto la fine di un ciclo, ma esula dai risultati attuali. Se il Milan ha altre idee, non va rivista anche dovesse vincere qualcosa. Per me è finito un ciclo".