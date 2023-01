TMW Radio - Impallomeni: "Dalle ultime uscite il Milan sembrerebbe più in difficoltà, ma c'è un trofeo in palio e la partita è aperta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Un pensiero sulla Supercoppa?

"E' una finale, può succedere di tutto. Dalle ultime uscite il Milan sembrerebbe più in difficoltà, ma c'è un trofeo in palio e la partita è aperta. L'Inter sta meglio come condizione di alcuni giocatori. Il Milan ha la cronica mancanza di alternative, che alla lunga sta pagando. Il Milan dal gioco spumeggiante e dalla corsa e il pressing asfissiante non si vede più ed è appoggiato alle giocate dei singoli che non stanno benissimo".