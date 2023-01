TMW Radio - Impallomeni: "De Ketelaere inizia a preoccupare, non dà segnali"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi del giorno. Queste le sue parole sul Milan:

Top e Flop di giornata?

"Il top il Napoli, che ha vinto una partita difficile contro la Roma migliore della stagione. Mourinho ha detto che si è accesa la stella dei vincenti. Si sente qualcosa che può arrivare e ora può gestire alla grande. Il flop il Milan, che non è più quello di prima, non c'è più il gioco arrembante, una squadra sfilacciata, persa. Credo che Pioli debba fare un cambio di rotta, sia sul profilo del gioco che dei giocatori. De Ketelaere comincia a preoccupare, non dà segnali. Pioli non è la causa di questo momento negativo, può capitare una crisi così ma ora ne dovranno uscire. Le critiche sono eccessive".

Pioli, il derby sarà un jolly decisivo?

"E' una partita che può far rinascere una squadra che non crede in se stessa. Le due fasi di gioco sono molto prevedibili, è un Milan che è differente anche da quello post-lockdown. E' un Milan precedente a questo periodo. E' una cosa che è sfuggita di mano non solo all'allenatore ma a tutti. Sono tutti in attesa di rinascere, bisogna sapere come e con chi. Devono uscirne fuori tutti insieme. Certo, se perde pesantemente il rischio c'è".