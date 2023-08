TMW Radio - Impallomeni e i voti al mercato: "Al Milan do 9"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante "Maracanã", ha parlato dei temi del momento: "Al Milan do 9, Inter 7 perché con Pavard ha fatto un mercato intelligente, in mezzo al campo hanno fatto un ottimo mercato su una struttura già solida. Juve 6 dopo aver resistito alla tentazione di vendere i big. Roma 8 per il colpo Lukaku, però manca un difensore dopo la partenza di Ibanez, perde molto anche senza Matic. Lazio 6,5, lo sforzo di Lotito è stato significativo ma ci sono tanti punti interrogativi.

Sono arrivati tanti giocatori ma ci sono troppe scommesse e poche certezze. Napoli 6,5, lo scorso anno lo avevamo bocciato e poi si è rivelato vincente. Oggi invece sono incuriosito da questo mercato. Atalanta 7".