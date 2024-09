TMW Radio - Impallomeni: "È un campionato strano, senza una vera padrona"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Inter, tegola Barella:

"Sì, davvero. Dopo la scoppola nel derby, Inzaghi perde una pedina importante".

Quali i motivi di questo calo dei nerazzurri?

"L'Inter per tanti è la squadra da battere, il ko nel derby non cambia le cose, ma l'inizio non è stato fulminante. Per me devono ancora settarsi e ripartire. Devono però stare attenti. Le cose si stanno complicando. La Roma è a due punti da Milan e Inter e sappiamo il caos che è successo. E' un campionato strano, senza una vera padrona. In questa incertezza, la Juventus è quella che dà un po' l'idea di essere più solida".

Perché manca una padrona?

"Negli altri campionati ci sono dei leader, qui abbiamo un fenomeno insolito. Sono stati cambiati parecchi allenatori, l'Inter ha calibrato male alcune sfide. L'Inter si è fatta male da sola, poi per il resto le altre big hanno cambiato tecnico. Ci sono lavori in corso un po' per tutti. Mi sembra di capire che in questa lotta, Conte è quello che sa coniugare lavoro e risultati".

Inter, uno schiaffone che può fare bene?

"E' stata umiliata nel derby, può avere un effetto positivo nel gruppo. Non si possono permettere di pensare alla Champions. Se Lautaro non segna viene un po' d'ansia".