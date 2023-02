TMW Radio - Impallomeni: "Gli interisti pensano che lo Scudetto lo scorso anno è stato perso e non vinto dal Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle italiane nelle coppe e non solo.

Ieri ha parlato Ausilio su Inzaghi, e lo ha difeso. La posizione del tecnico è così salda?

"Deve raggiungere il secondo posto, oltre agli ottavi di Champions e magari la Coppa Italia. E' vero che il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma non si può nascondere che le altre hanno problemi, come l'Inter che ha perso troppo. Tutte devono recriminare, senza pensare al cammino del Napoli. Inzaghi lo apprezzo, ma questa Inter, che è la più forte negli ultimi tre anni, non è mai stata continua. Sta facendo un grande lavoro Inzaghi ma ai tifosi non basta, perché per loro lo Scudetto lo scorso anno è stato perso e non vinto dal Milan".