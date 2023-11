TMW RADIO - Impallomeni: "Ibra al Milan? Deve fare Ibra e non il tutor di Pioli"

A TMW Radio, durante Maracanà, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così il possibile ritorno al Milan da dirigente di Zlatan Ibrahimovic: "Non è mai andato via dal Milan, in realtà. Se dovesse tornare capirei ancor di più perché Maldini e Massara sono andati via. Perché lui va a fare quel ruolo da trait d'union che vorrebbe la presidenza. Ma è solo un mio pensiero. Al Milan manca una figura che unisce. Deve fare Ibra e non il tutor di Pioli. L proprietà voleva Ibra in questo ruolo e non Maldini".