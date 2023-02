TMW Radio - Impallomeni: "Ibra Wolf. Guarda un po': è bastato che tornasse"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento.

Top e Flop di giornata?

"Top Osimhen, strepitoso e sempre più leader di questo Napoli stellare. Orsolini giocatore ritrovato. E poi top Spalletti, un fabbro. Flop l'Inter, che è un'altalena. Al di là della sconfitta in trasferta, è un caso clinico. L'ho semrpe ritenuta una delle più forti ma non so perché faccia così. Dopo 7 sconfitte è ancora lì, secondo insieme al Milan, recuperato dalla cura Pioli e dal ritorno di Ibrahimovic".

Nella ripresa del Milan quanto conta il rientro di Ibrahimovic?

"Ibra Wolf, risolve problemi. Pioli ha capito che in questo momento serve uno come lui. Guarda un po', è bastato che tornasse e sono arrivati dei successi di fila".