TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan deve ritrovare sé stesso e gli uomini più importanti che le fanno fare la differenza"

Intervenuto durante il programma Maracanà su TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del campionato altalenante del Milan di Stefano Pioli: "Sono troppi gli infortuni muscolari, è un record. Questo è un problema serio da affrontare. È vero, 12 giornate non sono niente, ma il Milan non avrà a disposizione dei giocatori importanti anche nelle prossime settimane. In alcune partite puoi soffrire anche con le medio-piccole. Il Milan però deve ritrovare sé stesso e gli uomini più importanti che le fanno fare la differenza".