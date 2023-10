TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan ha cambiato molto ma è meritatamente davanti"

vedi letture

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi del giorno.

Come vede il campionato ora?

"La Juventus sta prendendo la strada giusta, quella di saper sacrificarsi. Sarà importante prendere questa consapevolezza per recitare un ruolo importante. Le favorite sono le milanesi e il Napoli. Il Milan è davanti, ha cambiato molto ma è meritatamente davanti. Hanno scelto giocatori funzionali e Pioli è stato bravo a garantire lo stesso equilibrio. Col Milan sarà una bella sfida dopo la pausa. La Juve deve stare alla finestra e aspettare, rimanere lì a ridosso e poi chissà. Il Milan però rimane favorito per lo scontro. Bella la reazione di Gatti nel derby, che arriva dopo il ko di Sassuolo. Per me Allegri fa bene a stare lì nel gruppo, a volare basso ora. Sono tante le variabili che incideranno nella corsa Scudetto".