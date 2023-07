TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan ha fatto colpi interessanti"

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole sul Milan:

Chi si è rinforzato finora?

"Il Milan, che ha fatto almeno 2-3 colpi interessanti. C'è una visione e unità d'intenti. Per me il regista è Pioli. La Roma ha fatto più di tutti, non ha ceduto nessuno dei titolari e ha preso tre giocatori. La Juventus ha perso qualche elemento ma marginale. Ha comunque una rosa molto competitiva. In questo panorama nazionale di questo tipo è arrivata terza con tante difficoltà".

Anche Pioli dovrà reinventare il suo gioco?

"Non sarà semplice rifondarsi, ma neanche difficile. E' un grande professionista, ha vinto col Milan. E' un anno zero per il Milan".