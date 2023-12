TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan ha fatto una buona Champions, è stato un girone difficile"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan fuori dalla Champions ma in EL. Come valuta questo percorso?

"Le dichiarazioni di Pioli sono equilibrate. Sono d'accordo con lui, ha avuto tanta sfortuna ma ha un potenziale tecnico importante. Ha fatto una buona Champions, è stato un girone difficile, la qualificazione è mancata per i risultati mancati contro Borussia fuori e Newcastle in casa. Ora il Milan deve ripartite, può farlo alla grande, e onorare una Europa League importante".