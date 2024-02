TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan ha l'obbligo di provare a vincere l'Europa League"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, il quale ha parlato anche del Milan che stasera affronterà in Rennes in Europa League:

E il Milan?

"Ha l'obbligo di provarci, di arrivare fino in fondo. Tra le tre italiane impegnate in Europa League chi può arrivare davvero in fondo? Dipende da tanti fattori, dal campionato e dalla tensione che c'è per quell'obiettivo".

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21:00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it