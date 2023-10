TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan ha troppi infortuni"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Braglia:" Maignan portiere completo, Sommer portiere tradizionale forte." Di Gennaro:" Immobile deve stare bene fisicamente. Beltran è l'attaccante che aspettava Italiano." Brambati:" Immobile risente dell'assenza di Tare, non ha un gran rapporto con Sarri." Impallomeni:" Il futuro di Vlahovic dipende da quello di Allegri."

A TMW Radio, è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, il quale ha dichiarato:

Lazio e Fiorentina sono da Champions?

"Perché no? E' un campionato strano. In questo momento, il Milan ha troppi infortuni e questo può incidere. Sono aggredibili squadre come i rossoneri, il Napoli. Sarà una lotta serratissima dove le frizioni di spogliatoio, gli infortuni e tanti altri fattori incideranno".