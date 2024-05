TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan sarebbe perfetto per Motta, mentre per la Juve non so"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dei temi del giorno.

Milan, che succede?

"C'è un po' di confusione e si avverte. Se metti in discussione Pioli, che ha fatto un ottimo lavoro, devi fare un passo in avanti con il tecnico e con la rosa. Il problema non è tecnico però. De Zerbi non è una scommessa ma rischi le montagne russe con lui, partite importanti ma anche imbarcate storiche. Insomma esperienze forti. Ha ragione Costacurta, mi aspettavo un Ibra più incisivo ma ancora non ho capito il suo ruolo all'interno del Milan. C'è davvero tanta confusione".

Atalanta-Juve finale di Coppa Italia, per chi pesa di più?

"Per la Juve, per il blasone e la sua storia. Non penso ad Allegri, non la ridurrei a una rivincita per lui o a una resa dei conti. E' una partita che la Juve deve vincere per rispondere a un momento anonimo che sta vivendo. Chi gioca con la Juve non può permettersi prestazioni anonime come quella vista con la Salernitana. E aggiungo una cosa: non è facile allenare in questo momento storico la Juventus".

Tra Thiago Motta e Gasperini chi vede più pronto per una big?

"Il Milan sarebbe perfetto per Motta, mentre la Juve non so. Gasperini mi intriga molto in chiave bianconera invece. Se dovesse andare via Allegri, mi piacerebbe Gasperini perché sarebbe la chiusura di un cerchio. Se dovesse esserci una chiamata, Gasperini direbbe di sì".