TMW Radio - Impallomeni: "Il Milan sta peggio di tutte, squadra completamente evaporata"

Corsa Champions: chi è più a rischio adesso?

"E una situazione molto fluida. Sono squadre imperfette che commettono errori, non trovano continuità. Il Milan però sta peggio delle altre. Ho visto una squadra completamente evaporata. Puoi cambiare il modulo, ma il Milan non ha lo spirito e poi ci mette dentro errori macroscopici individuali. Tomori, Thiaw, ma anche altri, commettono errori elementari. E davanti non fanno più gol. Riconfermo che lo scorso anno ha fatto qualcosa di clamoroso vista la rosa a disposizione. Il Milan non è quello dello scorso anno o quello di questo, la verità sta nel mezzo".