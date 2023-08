TMW RADIO - Impallomeni: "Il nuovo Milan mi intriga"

vedi letture

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri" della corsa scudetto. Ecco le sue parole:

Napoli ancora favorito?

"Bianchi e Bigon come Spalletti e Garcia? Forse sì, hanno gli stessi concetti come i due in precedenza li avevano tra di loro. Al di là delle alchimie create da Spalletti, Garcia conserverà tutto questo, ci metterà del suo poi piano piano. Io credo che il Napoli parte con un vantaggio ma il nuovo Milan mi intriga. Vedremo Inter e Roma se metteranno un punto sulla casella attaccante. Siamo al 2 agosto, aspettiamo, poi magari cambierà qualcosa".