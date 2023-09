TMW RADIO - Impallomeni: "Inter più completa, Milan deve dare ancora delle risposte in difesa"

Un pensiero sul derby: su chi punta di più ora? A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha risposto così alla seguente domanda:



"Vedo l'Inter più completa, ma sono curioso per come affronterà Leao e Pulisic e il centrocampo che ha passo e fisicità. Dietro il Milan deve dare ancora delle risposte".