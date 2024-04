TMW Radio - Impallomeni: "Io lo dico dall'inizio: Pioli merita di rimanere al Milan"

Per parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

A chi il primo pensiero di giornata?

"De Rossi. Derby perfetto e giornata favorevole per i risultati. E ora curioso di vedere come andrà il derby d'Europa".

Roma, perché De Rossi non è ancora stato confermato?

"Siamo di fronte a 11 partite in campionato, è un fenomeno calcistico inaspettato e bellissimo. Spero che inizi una storia fantastica, proprio a casa sua. Ha toccato le corde giuste, si sta muovendo bene e mi sorprende perché ci mette il giusto distacco. Ora ai Friedkin serve la penna per farlo firmare".

Fa bene il club ad attendere?

"Per me fa bene anche De Rossi ad aspettare per chiedere che tipo di squadra si fa. Per me è la prima scelta della Fiorentina, e se la Roma non si fa sentire firma per loro".

Pioli dice che ha un grande rapporto con il gruppo. Meriterebbe di rimanere al Milan?

"Io lo dico dall'inizio, sta facendo un lavoro straordinario. Può darsi che sia finito un ciclo, ma io non lo manderei mai via. C'è qualcuno che può migliorare questo lavoro e sa muoversi meglio lì dentro? Se gli comprano 3 giocatori almeno, per me può dire la sua".