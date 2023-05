TMW RADIO - Impallomeni: "L'Inter non deve sottovalutare l'orgoglio del Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

tefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi di attualità a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Top e Flop di giornata?

"Top Inter, settima vittoria consecutiva complessiva, 21 gol fatti e 3 subiti, siamo a livelli supersonici. Grande lavoro di Inzaghi che sta al top nel momento decisivo. Milan il flop perché ho stima di Pioli ma si sta tornando alla casella di partenza. Pioli lo ha reso straordinario ma in diverse partite si poteva fare meglio, non per il rendimento di alcuni giocatori ma soprattutto contro Cremonese e Spezia. Mi sarei aspettato una gestione differente, ha voluto forse troppo da questo derby Pioli. Avrei pensato più al campionato e avrei fatto qualche scelta differente".

Cosa non deve fare l'Inter?

"Sottovalutare l'orgoglio del Milan. Ha la consapevolezza di poter segnare almeno una rete al Milan".