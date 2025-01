TMW Radio - Impallomeni: "La prima cosa che farà Conceiçao sarà dare equilibrio"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, si è presentato Conceicao:

"Il nodo centrale è quello di legare la sua filosofia di gioco e lavoro con i calciatori che ha. Ibra ci ha messo la faccia stavolta, ha chiesto scusa a Fonseca ma ha aggiunto su Conceicao che è uno diretto, che sa quello che vuole. Mi sembra un allenatore concreto, poco sognatore, molta sostanza. La curiosità è capire come si sposerà con questa squadra questo nuovo indirizzo tecnico".

Come lo vede il Milan col 4-4-2?

"Ci potrebbe stare, magari con un baricentro un po' più basso. Questa fase difensiva, che è stata la condanna di Fonseca, tranne qualche acuto, è stata un problema. Credo che Conceicao la prima cosa che farà sarà quella di dare equilibrio. Lui deve trovare una soluzione in mezzo al campo. Mi immagino delle ripartenze e che può far male nelle transizioni. Quando il Milan troverà un equilibrio sarà una squadra molto pericolosa per tutti".