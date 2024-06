TMW Radio - Impallomeni: "Lukaku adatto al Milan: perché no? Sarebbe meglio del Napoli..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Milan, si parla di Lukaku come centravanti:

"E' un attaccante adatto. E' di livello, ma dopo un inizio così così con il Belgio, ora non mi sta dispiacendo. Io credo che il Milan abbia bisogno di un attaccante, di un punto di riferimento essenziale e andrei su di lui, perché no? Se è fattibile, ci si deve puntare. Scettici perché è stato all'Inter? Io lo vedrei comunque bene".

Per Lukaku sarebbe meglio la destinazione Napoli?

"Sarebbe meglio il Milan, perché il Napoli si deve rifondare, è un ambiente che crea pressioni. Ci sono troppi punti interrogativi lì, non so poi se riesce a sacrificarsi come 4 anni fa con Conte all'Inter. Deve sacrificarsi tanto ma ha 31 anni...".