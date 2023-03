TMW RADIO - Impallomeni: "Milan? A Londra deve stare calmo, sereno e dimenticare Firenze"

Ascolta l'audio

Ospiti: Impallomeni:"Napoli migliore squadra d'Europa. Immobile deve cambiare il suo modo di stare in campo." Fedele:" Il Napoli ha l'1% di possibilità di fare la doppietta, non ha giocatori esperti." Capua:" Se arrivano 150 milioni Osimhen parte. Non si possono denigrare le piccola società." Maracanà con Marco Piccari

A parlare degli argomenti della Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole su Tottenham-Milan: "E' andata bene per le italiane nella prima tornata. In questo momento è determinante dal punto di vista psicologico. La partita è aperta, il Milan parte dal vantaggio dell'andata e ha due risultati su tre. Deve stare calmo, sereno e dimenticare Firenze".