TMW RADIO - Impallomeni: "MIlan, Ibra soluzione tampone"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, che ruolo avrà precisamente Ibrahimovic?

"La scelta è nell'ottica di mettere una soluzione tampone, prestigiosa, d'esperienza, perché la situazione non funziona. E' per aiutare Pioli e come traghettatore dello spogliatoio. Ormai credo che il prossimo anno ci sarà un altro tecnico, siamo arrivati alla fine naturale del rapporto. Ibrahimovic è talmente egocentrico, forte, che mi fa pensare che se entra non è uno che fallisce ma che farà bene".

E' però una scelta per dare una mano a Pioli:

"C'è un vuoto da colmare e lo fanno con lui. Ovvio, una scelta del genere va spiegata e mi immagino che vada ad aiutare Pioli per compattare il gruppo. E' un ritorno importante se ricoprirà quel tipo di ruolo. Se è solo il braccio destro di Cardinale allora...Al Milan ora serve più un uomo di campo che un uomo immagine".