TMW RADIO - Impallomeni: "Milan, la vittoria contro il Genoa vale più di 3 punti"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Impallomeni:" Bonaventura giocatore fondamentale. L'Inter deve essere meno presuntuoso." Garbo:" Garcia ha perso la squadra. Nell'Inter è una questione mentale." Ceccarini:" Il Frosinone ha una classifica straordinaria. Complimenti! L'Inter non più perdere altre occasioni." Bonanni:" Prati ha delle potenzialità. Tra Garcia e i giocatori non c'è feeling." L'Inter non più bonus."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha commentato così la vittoria del Milan in casa del Genoa: "Vale più di tre punti. Non è facile giocare contro il Genoa ora. Questo Milan ci ha intrigato per il suo mercato, Pioli c'ha messo poco a sistemare tutto, dopo il ko nel derby ora è primo. Non gli si può dire nulla.

Dopo il duro ko contro l'Inter si è ripreso ed è primo, cosa dirgli? E' un segnale forte la testa del campionato. E' un gruppo unito, lo dimostra anche Giroud che va in porta e salva il risultato. Si sta creando un gruppo importante, si divertono, giocano un gran calcio e sono positivi".