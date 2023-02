TMW Radio - Impallomeni: "Milan recuperato dalla cura Pioli e dal ritorno di Ibrahimovic"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento.

Top e Flop di giornata?

"Top Osimhen, strepitoso e sempre più leader di questo Napoli stellare. Orsolini giocatore ritrovato. E poi top Spalletti, un fabbro. Flop l'Inter, che è un'altalena. Al di là della sconfitta in trasferta, è un caso clinico. L'ho sempre ritenuta una delle più forti ma non so perché faccia così. Dopo 7 sconfitte è ancora lì, secondo insieme al Milan, recuperato dalla cura Pioli e dal ritorno di Ibrahimovic".