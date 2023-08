TMW RADIO - Impallomeni: "Milan? Rivoluzione equilibrata, assecondate le esigenze di Pioli"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante "Maracanã", ha parlato dei temi del momento: "Quando si parla di Juve, cosa significa prospettiva? C'è qualcosa che sfugge alla mentalità giudicata dagli avversari per i risultati e le vittorie. O la ami o la odi, spacca in due. Ma la prospettiva di cosa? Devi vincere. Io non credo che la Roma possa puntare a qualcosa in più del quarto posto, nonostante Lukaku. Devi alzare l'asticella di sicuro e Mourinho lavorerà proprio per questo.

L'Inter deve decidere quando e come vincere lo scudetto, quest'anno non è semplice, è andata a rifinire con intelligenza una rosa già valida. La finale di Champions col City ha dato una grande forza alla squadra di Inzaghi, ci sono delle sconfitte che ti lasciano più energia. Ho visto un'Inter consapevole e meno frenetica. Il Milan è una rivoluzione equilibrata, creando una plusvalenza tattica che assecondano tutte le esigenze di Pioli. Concede molto, ha una cavalleria importante e versatile l'uno dall'altro".