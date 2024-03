TMW Radio - Impallomeni: "Milan-Roma sfida alla pari, dipenderà da come staranno gli uomini migliori"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Sorteggi europei, c'è anche il derby italiano. Liverpool-Atalanta sfida impossibile?

"Klopp vuole congedarsi con una doppietta clamorosa, che non sarà facile. Ad oggi è la squadra più in forma d'Europa. Tra due settimane però vedremo che succede, anche fisicamente. C'è anche Milan-Roma, sfida alla pari e dipenderà da come staranno gli uomini migliori".

Milan-Roma è anche la sfida tra grandi giocatori:

"E' una Roma diversa da quella di Mourinho, che gioca, c'è anche questo aspetto. Vedremo quanto migliorerà la Roma i suoi punti deboli. Il Milan non gioca come la Fiorentina e il Brighton".

Chi può andare in finale delle italiane?

"Chi vince tra Milan e Roma affronta o Bayer o West Ham. Vedremo".