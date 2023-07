TMW RADIO - Impallomeni: "Milan, un colpo dietro l'altro. Pioli parte convinto"

Pietro Leonardi analizza il mercato della Serie A In Studio: Marco Piccari e Stefano Impallomeni

A "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, altro acquisto:

"Un colpo dietro l'altro. Chukwueze è una bella freccia. E forse potrebbe arrivare Musah".

Ci sono tre allenatori che rischiano?

"In questo momento quello chi parte con più convinzioni è Pioli, visti i tanti acquisti, Inzaghi ha sottolineato gli obiettivi della prossima stagione e ha citato lo Scudetto. Senza Lukaku e Dzeko per me è un passo indietro, però magari ha delle soluzioni. Più nervosi sono Sarri e Mourinho. Sarri perché aspetta tre acquisti, oltre al successore di Milinkovic, e il portoghese pure".