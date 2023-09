TMW Radio - Impallomeni: "Nel derby saranno messi a dura prova la difesa del Milan e il centrocampo dell'Inter"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento.

Inter e Milan allo stesso livello oggi? E quale acquisto ha portato qualcosa in più?

"Per me uscirà fuori un pareggio al derby. Sarà interessante vedere la sfida in mezzo al campo. Le fasce sono un fattore, Lautaro e Giroud sono ispiratissimi, entrambe giocano bene ma saranno messi a dura prova la difesa del Milan e il centrocampo dell'Inter. E' il più forte questo, mentre dietro De Vrij ha dato compattezza al reparto. Inzaghi ha costruito una squadra compatta, rivitalizzando l'olandese che è tornato quello dei tempi della Lazio".