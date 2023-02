TMW Radio - Impallomeni: "Nel momento più critico della sua gestione, Pioli ha ripreso il Milan per i capelli"

MilanNews.it

A parlare dei fatti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni.

Che ne pensa del Milan?

"Milan ritrovato. L'idea di Pioli è quello di tornare al Milan d'assalto visto lo scorso anno ma nei momenti di crisi serve cambiare, anche per dare una scossa al gruppo. Ha fatto bene a scegliere una difesa a tre. Se avesse vinto 2-0 col Tottenham non avrebbe rubato nulla. La cura Pioli è quella di uscire da questa crisi con la difesa a tre ma poi tornare all'antico. E' stato bravo a cambiare, nel derby gli è mancata la qualità di Diaz forse, ma ha fatto due partite molto importanti contro Torino e Tottenham, crescendo sul passo. Nel momento più critico della sua gestione ha ripreso il Milan per i capelli. Non so se è la partita della svolta ma è molto importante. Ha affrontato la partita col la testa giusta, ha rifatto pace col pubblico. Adesso il campionato, dove deve ritrovare la concentrazione e il sacrificio che è fondamentale".