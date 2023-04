TMW Radio - Impallomeni: "Paradossale se Milan e Inter andassero in semifinale e rischiano davvero di perdersi in campionato"

Ce la possono fare per la Champions le milanesi?

"Se non dovessero centrare l'obiettivo sarebbe clamoroso. La Roma poi avrà Milan e Inter in casa e giocarsi la qualificazione lì. La discriminante sarà la coppa. E' paradossale ma andassero in semifinale rischiano davvero di perdersi in campionato".

Milan e Inter si stanno facendo condizionare troppo dall'occasione Champions?

"Pesa e ci stanno pensando. Ma a otto giornate dalla fine è un rischio che devi correre. Il Milan se c'entra l'impresa al Maradona sarebbe incredibile. Stanno dimostrando che rischiano col fuoco. Le partite diminuiscono e dopo non sarà semplice rimediare".