TMW Radio - Impallomeni: "Per il Milan ci saranno all'inizio dei rallentamenti perché ci si dovrà conoscere a vicenda"

A Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, si lavora su dei nomi che vanno a dare continuità al progetto lanciato tempo fa. Ma serve anche esperienza?

"Il Milan deve stare lì, deve confermarsi in campionato. Inizia un nuovo ciclo con un nuovo tecnico, ci saranno all'inizio dei rallentamenti perché ci si dovrà conoscere a vicenda. Si deve rafforzare l'attacco, ma credo che lì davanti è messo bene, poi davanti alla porta puoi arrivarci con gli esterni e gli inserimenti da metà campo. Manca un terzino destro titolare. Si fa il nome di Emerson Royal, sarebbe un bell'acquisto".

La cessione di Soulé potrebbe portare la Juve a chiudere subito per Todibo:

"La Juve ha un quadro chiaro di come andrà a concludere questo calciomercato. Il lavoro di Giuntoli va valutato anche in uscita, che è stato altrettanto importante. Ha incassato parecchio la Juve e credo che ora proverà a fare Koopmeiners. Todibo è un profilo che serve alla Juve, poi credo che si potrebbe fermare così il mercato bianconero. Vedremo che succederà con Chiesa. Alla Juve c'è nuovo entusiasmo, grande fiducia nel nuovo tecnico".

Como protagonista nel mercato:

"C'è quella vivacità delle neopromosse, ha una proprietà ricca e un tecnico che è stato un campione. Ci sono giocatori in cerca di riscatto, per me potrà fare bene".