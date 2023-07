TMW Radio - Impallomeni: "Pioli grande professionista, non sarà difficile rifondare"

Ospite di TMW Radio, durante "Calciomercato e Ritiri", è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Anche Pioli dovrà reinventare il suo gioco?

"Non sarà semplice rifondarsi, ma neanche difficile. E' un grande professionista, ha vinto col Milan. E' un anno zero per il Milan".