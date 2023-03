TMW Radio - Impallomeni: "Pioli ha arginato la crisi, ma c'è ancora un focolaio all'interno"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi della Serie A.

Chi più in difficoltà in zona Champions?

"L'Atalanta? L'esperienza conta, Hojlund non è Zapata o Muriel. Il Milan a Firenze molto male, Pioli ha arginato la crisi ma c'è ancora un focolaio all'interno. Vedo ancora male dietro, ci sono troppe incertezze".