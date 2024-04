TMW Radio - Impallomeni: "Pioli non è il problema del Milan"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Garbo:" Partita decisiva per la Fiorentina. La Roma deve decidere per DDR:" Ceccarini:" Lazio - Juve partita che deve dare risposte. La Roma non deve perdere De Rossi." Impallomeni:" Pioli è un falso problema. De Rossi è concentrato nel suo ruolo."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole sul Milan e sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina rossonera:

Pioli dice che la distanza di 14 punti dall'Inter è reale:

"In un mese hanno sbagliato è vero, non so se si sono avvicinati all'Inter ora. Per me la distanza con l'Inter è di 7 punti, non 14".

Milan, destino di Pioli legato ai risultati?

"Pioli è un falso problema. E' un Milan ben allenato e credo abbia anche le motivazioni giuste per continuare. Non credo che qualcun altro avrebbe fatto meglio al suo posto. Una società brava però deve scegliere prima il suo futuro. Pioli non è il problema del Milan".