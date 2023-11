TMW Radio - Impallomeni: "Pioli va sempre a manetta ed è impossibile giocare a queste velocità"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è l'ora di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Come si spiega i problemi del Milan?

"Milan che sperpera talento e non sa gestire le partite. E poi questi infortuni, che sono troppi. Può riprendere un cammino importante ma vanno risolti gli infortuni. Poi Pioli va sempre a manetta ed è impossibile giocare a queste velocità. Mentalmente lascia a desiderare questo Milan, che col Lecce ha giocato come contro il Napoli".