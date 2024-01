TMW Radio - Impallomeni: "Provo imbarazzo per Rocchi, vedo una somma di sviste e conduzioni senza personalità"

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Un pensiero su Gigi Riva:

"Rimane l'immagine di un eroe nazionale, inimitabile, unico. Era un uomo diretto, unico, un guerriero. Non lo conoscevo di persona, mi ricordo che non amava i compromessi. I fischi a Riad sono una vergogna. Chi ha rifiutato un mare di soldi per rimanere a Cagliari è stato fischiato in uno stadio scelto da chi, per una montagna di soldi, ha cercato di vendere il nostro calcio".

Che dice di Inter-Napoli di Supercoppa?

"Partita brutta, Inter che non è riuscita a fare il suo solito gioco ma l'espulsione ha cambiato tutto. Ma in primo piano c'è l'arbitraggio ancora una volta scadente di Rapuano, che mette in difficoltà Rocchi. Ho sentito le parole di ADL, che sono state misurate ma condivisibili. Il movimento arbitrale è in estrema difficoltà, dobbiamo interrogarci sulla scarsezza generale della classe arbitrale. Provo imbarazzo per Rocchi, vedo una somma di sviste e conduzioni senza personalità. E' un ricambio generazionale sfortunato? Forse, ma così si danneggia lo spettacolo".