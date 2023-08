TMW Radio - Impallomeni: "Rocchi diceva meno rigorini, ma qui non si vedono i rigoroni"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio, durante "Maracanã", ha parlato dei temi del momento: "Sono stato conquistato da Francesco Gelli del Frosinone, dalla D alla A, grande partita alla sua seconda nel massimo campionato. Angelozzi ci ha visto giusto, ci rivede un po' Baiocco, potrebbe far comodo anche a Spalletti. Io per il Var voglio credere alla buona fede, ma è clamoroso. Rocchi diceva meno rigorini, ma qui non si vedono i rigoroni.

C'era anche quello su Chiesa, quindi bisogna allargare il discorso. Ho visto una provincia alla ribalta, questo calcio livellato, Frosinone, Genoa, Verona e Lecce si sono conquistati punti importanti. Di Francesco credo abbia imparato dagli errori del passato, ha fatto una partita intelligente.