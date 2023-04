TMW RADIO - Impallomeni: "Roma-Milan è come una finale"

MilanNews.it

Ospiti: Tenerani:" Voto molto alto ad Italiano. Allegri è in confusione non lo riconosco più." Ravezzani:" La Fiorentina ha incassato 140 Mil ma investiti male. Juve impresentabile negli uomini." Impallomeni:" Italiano potrebbe fare una carriera alla Spalletti. Allegri è un uomo solo." - Maracanà con Marco Piccari

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha dichiarato su Roma-Milan: "Se lo sono segnato al Milan quel 2-2 dell'andata, dove caddero poi in una crisi che sembrava irreversibile. Si sono rimessi in carreggiata, soprattutto in Champions. Il calcio ti dà sempre un'altra possibilità e ora c'è una finale all'Olimpico. Si dirà molto nelle prossime giornate con il doppio incrocio Roma-Milano.

Mi aspetto uno scombussolamento in classifica, ma non so chi guadagnerà e perderà oposizioni. La Roma è in difficoltà, ma ha un grande spirito ma non credo possa bastare. Mi aspetto una partita agonisticamente parlando molto attiva del Milan".