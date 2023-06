TMW RADIO - Impallomeni: "Scamacca in prestito non perché i club non si fidino. E' un diamante grezzo"

MilanNews.it

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore. Queste le sue parole su Scamacca: "Molti club lo prenderanno in prestito non perché non si fidino. Aspettano il rilancio con una formula contenuta a livello economico. Per me è un diamante grezzo, dotato tecnicamente, ma deve migliorare tanto nella partecipazione del gioco".