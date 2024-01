TMW RADIO - Impallomeni: "Scudetto? Il Milan non mi ha entusiasmato, ma se Leao si accende..."

Intervenuto ai microfoni del programma Maracanà di TMW Radio, l'ex giocatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato di Milan e degli obiettivi stagionali che la formazione di Stefano Pioli deve imporsi di raggiungere, sfruttando il rientro di qualche infortunato ed un Leao casomai più continuo.

E' un Milan che deve guardare solo il terzo posto? "Se recupera i giocatori perché no? Ha tanti difensori fuori ora. Non mi ha entusiasmato il Milan, lascia tanto all'avversario ma è ricca di talento. 42 punti sono una bella cifra, Inter e Juve hanno qualcosa in più ma se recupera 4-5 giocatori e fa qualcosa sul mercato, e Leao si accende con continuità...".