TMW Radio - Impallomeni: "Scudetto? Il Milan potrebbe inserirsi ma troppi problemi muscolari"

vedi letture

E' sempre più una questione Inter-Juventus:

"C'è un allungo significativo. Indietro il Milan potrebbe inserirsi ma troppi problemi muscolari. Finchè non risolve questi problemi e altri però...poi tutte le altre altalenanti. A questo punto ci sono loro due, hanno stili diversi ma sono equilibrate. Se l'Inter vince a Torino per me farà il vuoto. Ieri comunque grande Frosinone, ha giocato molto bene a San Siro. E Soulé ha giocato benissimo, è formidabile".