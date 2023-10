TMW RADIO - Impallomeni: "Se fosse più cattivo questo Milan farebbe molta paura anche in Champions"

Impallomeni:"Il Milan crea ma manca cattiveria 7. Lazio Grande impresa moralmente 7.5" Jacobelli:" La prestazione del Milan c'è stata. Voto 7 Lazio la vittoria in Champions può svoltare. Voto 8" Cugini:" Il Milan deve avere rimpianti sulla prima partita. 6,5. Lazio più determinata in UCL. 8" Maracana con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è l'ora del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, il quale ha dichiarato:

Seconda giornata di Champions...

"Tanti gol, tanti errori anche. La Lazio ha vinto, ancora un pari per il Milan, non segna ma ha creato, giocato bene. Leao ha fatto diversi assist, se fosse più cattivo questo Milan farebbe molta paura anche in Champions".

Milan, secondo pareggio di fila ma senza reti...

"E' un Milan che gioca, crea, ha personalità, ma non concretizza. Leao dovrebbe essere più determinato, ma è un problema generale. Tutto sommato però è stata una prestazione positiva. In Champions non segna, qualcosa c'è da correggere. E poi è stato sfortunato a prendere questo girone di ferro, dove tutto è possibile. Si deciderà tutto nel doppio confronto col PSG".

La freddezza davanti alla porta si può allenare?

"Leao per me può spostare tanto, potrebbe determinare tanto anche in Europa. Con un Leao più prolifico e con una cattiveria dentro la partita che non ha sarebbe così. Io credo che Pioli ci stia lavorando. Se pensa di poter vincere il Pallone d'Oro, deve mettere dentro gol".