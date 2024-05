TMW RADIO - Impallomeni: "Se le alternative a Pioli sono quelle che leggiamo..."

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Si parla molto di Conte, oggi bussa di nuovo il Chelsea:

"Potrebbe rilanciare una squadra che sta facendo male. Hanno investito tanto ma i risultati non si sono visti. Non so quanta voglia abbia di tornare a Londra, ma il Chelsea non si rifiuta così. Il Napoli oggi potrebbe essere più accattivante. Si parla tanto del suo carattere, delle sue esigenze, ma forse si romanza troppo. Lui vuole sapere di sicuro quanto può garantirgli un club, nel triennio".

Il Milan dovrebbe tenere Pioli?

"Cambiare tanto per cambiare non so se conviene, ma se hanno idee chiare e un progetto diverso, allora va bene. Ma se le alternative sono quelle che leggiamo, tipo Fonseca, Lopetegui, credo che Pioli sia la cosa migliore. Devi rafforzare lo scouting e rafforzare il link tra conduzione tecnica e staff. Il problema non è tecnico. Per me Pioli ha fatto quasi il massimo, capisco il malessere dei tifosi, lo rispetto, però Pioli rimane un grande professionista. Qualcosa Pioli di sicuro ha sbagliato qualcosa, ma ha fatto un buon lavoro".

Che ne pensa di De Zerbi?

"E' nella fase esuberante della sua carriera, deve ancora contenere qualcosa dal punto di vista ideologico, trovare qualche compromesso".